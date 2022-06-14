МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Счетная палата России обнаружила нарушения на сумму 676 миллиардов рублей по итогам проверки исполнения федерального бюджета за 2021 год, сообщил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"При оценке бюджета, мы тоже сейчас заключение закончили, мы, конечно, отмечаем правдивость и достоверность отчёта правительства, вместе с тем, тоже нашли нарушений на 676 миллиардов рублей", — сказал он.

При этом Кудрин отметил, что правительство РФ впервые за пять лет исполнило бюджет с максимальным показателем — 97,5%, при том, что в течение года с учётом антикризисных мер бюджет был увеличен на два триллиона рублей. "При этом остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 миллиардов. Я хочу напомнить, что в прошлом году это был триллион. 645 миллиардов – это оставшееся ресурсы, как правило, это законтрактованные уже вещи, которые переходят на очередной год. Есть где-то и то, что не успели законтрактовать даже. Тем не менее, наблюдается положительная динамика по сокращению такого рода неиспользованных остатков", — уточнил он.

Глава Счетной палаты напомнил, что за последний месяц ведомство отчиталось перед Советом Федерации и Государственной Думой о работе за прошлый год, а также представило Государственной Думе заключение на отчёт правительства об исполнении бюджета за 2021 год. По словам Кудрина, это была большая работа по проверке более 90 главных распорядителей бюджетных средств, и эта работа впервые завершена за полгода, на три месяца раньше, чем обычно. Глава ВТБ объявил об окончании глобализации и начале "холодной войны 2.0"

"И теперь у нас есть возможность рассмотреть отчёт правительства летом, в весеннюю сессию. Тем самым мы даём замечания, отмечаем недостатки, которые могут использоваться при формировании бюджета на очередной год, который будет представлен правительством в сентябре", — добавил Кудрин.

Кроме того, Совет Федерации и Государственная Дума, по его словам, отметили повышение качества аудиторских проверок, их аналитическую часть, открытость, достижения в совершенствовании методологии.

"И сразу скажу, что мы только за прошлый год нашли нарушений во всей работе, по всем проверкам на 1,5 триллиона (рублей — ред.). В основном это нарушения, связанные с бухгалтерским учётом, нецелевым использованием, нарушением процедур закупок. Допустим, в закупках – это, в основном, определение минимальной и максимальной цены при закупках", — заключил Кудрин.