МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 6 по 12 июня выросли на 3,8%, средняя стоимость одной покупки — на 1,9%, при этом на предыдущей отчетной неделе была зафиксирована аналогичная динамика, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Доллар упал ниже 56 рублей

"В период с 6 по 12 июня средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 3,8%. Индекс недельных расходов составил 5 477 рублей", — говорится в сообщении.

При этом в годовой динамике расходы выросли на 11,9%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 1,9%. Средняя стоимость одной покупки составила 685 рублей", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 9,3%.

На предыдущей отчетной неделе — с 30 мая по 5 июня — недельные расходы россиян выросли на 0,3%, индекс недельных расходов составил 5 276 рублей, а индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,4%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.