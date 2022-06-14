МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Между Россией и Францией беспрецедентно сократился объём торговых обменов после введения санкций Евросоюза. Об этом заявил российский посол в Париже Алексей Мешков. Во Франции пропрезидентская коалиция на доли процента опередила левых

"Серьёзный ущерб российско-французским отношениям нанесли принятые в ЕС решения об ограничении связей с Россией. Беспрецедентно сократился объём торговых обменов (между РФ и Францией). Французский бизнес вынужден уходить из России, оставляя там выгодные и перспективные проекты", — отметил дипломат в ходе приема в посольстве по случаю Дня России.

Эти действия ведут к разрушению самой ткани двусторонних отношений государств, которые создавались годами, подчеркнул Мешков.