МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Счетная палата России предложила правительству совместно с Министерством экономического развития изменить оценку государственных программ, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Счетная палата выявила недоплаченные россиянам средства маткапитала

"Мы предложили правительству совместно с Минэкономразвития подойти по-новому к оценке госпрограмм, повысить роль оценки, оценки эффективности государственных программ, чтобы впоследствии принимать решения об их корректировке и повышении результативности", — сказал он.

Кудрин отметил, что из полутора тысяч показателей всех государственных программ значительная часть носит технический характер. "Только 22% – это высокоуровневый показатель, где реальные результаты. А остальные зачастую носят такой характер: количество организаций, получающих поддержку. Но они получили поддержку, а дальше что? Или количество проведенных мероприятий – это тоже еще не характеризует результат", — пояснил он.

Поэтому, по славам Кудрина, все программы должны больше быть ориентированы на результаты, показатель которых должен расти. "Например, 50% показателей планируется с почти нулевой динамикой, то есть не растут", — отметил глава Счетной палаты.

Он также обратил внимание на то, что количество недостигнутых показателей снижается — они составляют только 20%. "Это хорошее движение вперед", — считает Кудрин.

В числе наиболее успешных программ он назвал программы развития сельского хозяйства, развития транспортной системы, развития атомного машиностроительного комплекса и программу "Доступная среда". "Мы их выделяем как балансирующие, с хорошей динамикой и правильные конечные показатели, меньше технических вот этих вопросов и более качественно управляемые. Среди таких программ, которые как раз в обратную сторону, мы показываем недостатки – это развитие космической деятельности", — заключил он.