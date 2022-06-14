МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Венесуэла пригласила суверенный инвестиционный фонд Кувейта и частный бизнес вкладываться в сектор торговли и энергетики в стране. Об этом сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. В Венесуэле рассказали о "санкционном бумеранге" для США и Европы

Глава государства впервые за долгое время совершает международную поездку по ряду стран. В данный момент лидер Венесуэлы находится в Кувейте.

"Мы пригласили инвестиционный фонд Кувейта и частных предпринимателей вкладывать инвестиции в Венесуэлу в область туризма, энергетики, торговли", — отметил Мадуро, добавив, что речь также идет о проектах в сельском хозяйстве.

Отмечается, что Венесуэла и Кувейт договорились активировать работу межправительственной комиссии для организации сотрудничества в политической и нефтегазовой областях.