МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной, поставленные планы были выполнены, а замещение импорта на 100% — неразумно, такое мнение министр высказал в интервью изданию "Коммерсант". Мантуров: Россия минимум на шесть лет обеспечена заказами в авиаотрасли

"Часто приходится слышать высказывания о том, что политика импортозамещения оказалась неэффективной. Не могу с этим тезисом согласиться по одной простой причине — более 20 отраслевых планов, которые были утверждены в конце 2014 года, за все это время были выполнены ровно в тех параметрах, которые изначально были заложены", — сказал Мантуров.

"У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% — я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Есть вторая половина мира, которая готова это делать", — добавил он.

По словам министра, импортозаместить все в одночасье — это, во-первых, достаточно дорого, а, во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта.

При этом на 100% нужно импортозамещаться в отраслях, касающихся национальной безопасности, подчеркнул Мантуров. По его словам, речь идет о предприятиях ОПК и продукции военного назначения. "И здесь не стоит вопрос об экономике — здесь стоит вопрос о национальной безопасности. Поверьте, у нас все делается и будет делаться исходя их этих принципов", — подчеркнул он.

В конце мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в интервью "Известиям", что государственная программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена. По её мнению, в программе слишком плавные темпы, России нужно ускориться.