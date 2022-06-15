Объем промышленного производства в Китае вырос в январе-мае 2022 года
Статистическое бюро Китая: промышленное производство в стране в январе-мае выросло на 3,3%
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ПЕКИН, 15 июн — ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам первых пяти месяцев 2022 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР.
Отдельно в мае 2022 года объем производства крупных китайских промышленных предприятий вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Для сравнения в апреле данный показатель демонстрировал снижение на 2,9% по сравнению с аналогичным прошлого года.
По итогам 2021 года объем производства крупных промышленных предприятий в Китае вырос на 9,6% по сравнению с 2020 годом.