МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Страны-участницы БРИКС и G20 выразили интерес к сотрудничеству с Россией в Арктике с учетом имеющихся в регионе транспортных возможностей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. В МИД рассказали о реализации арктического проекта "Снежинка"

Отмечается, что Москва проводит регулярные консультации с внерегиональными странами по проблемам Арктики. Практически все страны-члены БРИКС и многие страны "Большой двадцатки" проявляют интерес к сотрудничеству с Россией по самым различным направлениям, так как "Арктика становится фактором глобальной политики в силу климата, открывающихся транспортных возможностей", отметил председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета в рамках ПМЭФ.

Корчунов также отметил, что Россия изучает возможность реализации своих проектов в рамках Арктического совета на национальном уровне.