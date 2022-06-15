МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российская экономика на данном этапе справляется с санкционным давлением. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин призвал бороться с контрафактом изделий народного промысла

Премьер в рамках сессии ПМЭФ "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления" отметил, что на данном этапе отечественная экономика справляется с санкционным давлением. "В значительной степени этому способствуют и решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года", — подчеркнул Мишустин.

Помимо этого, премьер-министр обозначил обеспечение экономического суверенитета России как основную цель работы правительства.

"Сейчас перед нами новые задачи. Среди них — определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. Глобальная цель нашей работы — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации", — заявил Мишустин, отметив наличие у страны ресурсов для продолжения развития промышленного сектора.

Он напомнил, что правительство уже приняло значительное количество мер поддержки экономики, в основном рассчитанных на краткосрочную перспективу.

"Но, конечно, их нужно подкреплять решениями, которые рассчитаны на среднесрочную перспективу: в течение примерно трех ближайших лет, и на более долгий срок — до 2030 года", — указал глава правительства.

Мишустин также отмтил, что экономики государств в 2022 году столкнулись с новыми вызовами. "Антироссийские выпады Запада ударили и по мировым рынкам, к тому же еще не до конца оправившимся от последствий пандемии, что и привело к рекордным показателям инфляции во многих странах", — подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что действия Запада также привели к подорожанию бензина, угрозе возникновения дефицита продовольствия и к серьезным дисбалансам в структуре спроса и предложения по другим важным товарам.