С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Большая часть стран мира в сложившихся геополитических условиях будет создавать свои специальные запасы субстанций и критически важных лекарств, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, выступая на сессии ПМЭФ-2022.

"Я абсолютно уверен, что сейчас подавляющее большинство стран мира создадут свои банки лекарств которые будут реверсивно заинженирены, которые будут позволять в течение от полугода до года, имея стандартный набор субстанций, заместить критические медицинские изделия, лекарства", — сказал Песков.

Он уточнил, что в отношении России, несмотря на гарантии иностранных компаний о поставках жизненно-важных лекарств, все равно существуют опасения о возможных проблемах таких поставок. "Да, сейчас существуют гуманитарные исключения и пока индустрия (фармацевтическая — ред.) работает через формат гуманитарных исключений, но видим, что эта броня уже поддается — раньше производство упаковки для детского питания тоже считалась гуманитарным, а сейчас оказалось, что нет. Завтра запретят еще что-нибудь", — добавил спецпредставитель президента.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.