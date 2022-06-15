С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Более 40 китайских компаний участвуют в деловых контактах с российскими партнерами в рамках ПМЭФ, сообщил РИА Новости исполнительный директор Международного центра совместных инициатив (ICJI) Николай Вавилов. Поворот России на Восток обсудят на ПМЭФ-2022

"Около 40 китайских компаний, и порядка десяти из них с доходом более 20 миллиардов рублей в год, участвуют в деловых мероприятиях, организованных ICJI. Это крупные компании — они не являются самыми крупными в Китае, но они занимают очень большую долю на рынке. Это средний китайский бизнес, который не боится санкций, работает в развивающихся рынках", — сказал Вавилов в кулуарах ПМЭФ. Он добавил, что около 12 компаний присутствуют офлайн.

"Спектр компаний подобран под запросы российского рынка, то есть восполнение ниш, освободившихся от ухода брендов (из России — ред.) — машиностроение, промышленное оборудование, автозапчасти, нефтехимическое оборудование. Есть ряд инфраструктурных крупных корпораций, которые участвуют в b2b встречах закрытого формата с регионами. Основной упор сделан на то, чтобы основные компании — крупные и средние — выходили на наши регионы, на те площадки, которые освобождаются", — рассказал собеседник агентства.

По словам Вавилова, "самыми мужественными" из китайских компаний, продолжающих вести бизнес в России, являются компании, которые занимаются закупкой сельскохозяйственной продукции и сырья. "Они совершенно спокойно присутствуют на мероприятиях, ни под какие санкции попасть не боятся", — отметил он.

Вавилов пояснил, что конечная цель подобных мероприятий — перейти от экспорта и импорта к созданию совместных предприятий на территории России. Это довольно сложная задача, которой, в частности, будет заниматься созданный при Росконгрессе ICJI, добавил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.