В Минздраве оценили доступность лекарств для россиян
Кузнецов: проблем с доступностью лекарств в России на сегодня нет
Читать 1prime.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил на сессии ПМЭФ "Бренд "Сделано в России": время доверия", что проблем с доступностью лекарственных препаратов в России на сегодня нет.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.