С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил на сессии ПМЭФ "Бренд "Сделано в России": время доверия", что проблем с доступностью лекарственных препаратов в России на сегодня нет. В Минздраве России оценили влияние санкций на стоимость логистики лекарств

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.