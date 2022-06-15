БЕЛГРАД, 15 июн — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил на осмотре хода строительства части объездной дороги около Белграда, что санкции Запада в отношении России нанесли ущерб их авторам не меньший, чем тем, против кого они были направлены.
Вучич считает, что санкции были плохо "таргетированы". Он отметил, что "не касаясь политической природы санкций, мы знаем, что думаем о санкциях, и точка".
"Но я также думаю, что они были плохо нацелены…. Не понимаю, как это вы нанесли противнику урон такой же, как и себе…", — сказал он.