БЕЛГРАД, 15 июн — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил на осмотре хода строительства части объездной дороги около Белграда, что санкции Запада в отношении России нанесли ущерб их авторам не меньший, чем тем, против кого они были направлены. Политолог проанализировал требование Евросоюза к Сербии ввести санкции

Вучич считает, что санкции были плохо "таргетированы". Он отметил, что "не касаясь политической природы санкций, мы знаем, что думаем о санкциях, и точка".

"Но я также думаю, что они были плохо нацелены…. Не понимаю, как это вы нанесли противнику урон такой же, как и себе…", — сказал он.