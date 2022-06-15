МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе ПМЭФ сообщил, что РФ находится на пороге невиданной трансформации, новой индустриализации, которая сделает экономику страны более здоровой, более структурно сбалансированной, чем она была до февраля этого года. Решетников оценил укрепление рубля как вызов для экономики

"Нас ждет некая новая индустриализация, в которую, конечно, надо вкладываться. Новых ниш открывается очень много. Страна становится более ориентированной на внутренний рынок. Нас ждут новые структурные проекты. В результате той трансформации, что идет сейчас в стране, российская экономика будет более здоровой, более структурно сбалансированной, чем была до февраля нынешнего года", —заявил он.

Разворачиваясь сегодня, как выразился замминистра, "от Запада", мы поворачиваемся на Юг и Восток, там у нас есть коридоры. "То, что сейчас происходит, показывает, что Россию невозможно изолировать в полном объеме. Мы используем сейчас все опции, что у нас имеются", — отметил Осьмаков.

"Ситуация, которая складывается — это историческая возможность для развития южных, восточных регионов России. Для более грамотного и сбалансированного размещения производственных сил, логистических коридоров по стране",- добавил замминистра.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.