МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет доказывать всю суицидальность принимаемых Западом мер, в частности, отказа от энергоресурсов, Евросоюз передал пульт управления собой Вашингтону. Вучич оценил последствия антироссийских санкций для Запада

"Просто одно государство решило назначить себя главным по распределению, так сказать, потоков во всех сферах и приказывает одним странам, что делать, и указывает другим, что делать. Но также тоже невозможно доказывать бесконечно нашим европейским партнерам по странам Евросоюза всю суицидальность проводимой ими политики", — отметила Захарова, подчеркнув, что Европа утратила независимость, "передав пульт управления от самой себя Вашингтону".