Захарова: Россия не будет доказывать суицидальность западной политики
Захарова заявила, что Россия не стане доказывать Европе суицидальность санкионной политики
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет доказывать всю суицидальность принимаемых Западом мер, в частности, отказа от энергоресурсов, Евросоюз передал пульт управления собой Вашингтону.
"Просто одно государство решило назначить себя главным по распределению, так сказать, потоков во всех сферах и приказывает одним странам, что делать, и указывает другим, что делать. Но также тоже невозможно доказывать бесконечно нашим европейским партнерам по странам Евросоюза всю суицидальность проводимой ими политики", — отметила Захарова, подчеркнув, что Европа утратила независимость, "передав пульт управления от самой себя Вашингтону".