МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Реальные расходы россиян в мае по сравнению с апрелем 2022 года выросли на 3,9%, при этом повседневные номинальные расходы граждан в мае к предыдущему месяцу увеличились на 4,2%, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир". В Минздраве оценили доступность лекарств для россиян

"Ромир" представляет ежемесячный индекс покупательской активности россиян, демонстрирующий изменение потребления домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается как для номинальных расходов, так и для реальных (с поправкой на инфляцию по данным Росстата). Базой для расчета индексов являются ежедневно обновляемые данные по покупкам нескольких сотен категорий продовольственных и непродовольственных товаров. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек.

"Индекс реальных расходов (с поправкой на инфляцию) в мае составил 105%. Реальные расходы увеличились по сравнению с предшествующим месяцем на 4 процентных пункта (3,9%), и ниже на 7 процентных пунктов (6,3%) по сравнению с маем прошлого года", — следует из расчетов ежемесячного индекса покупательской активности россиян.

Согласно результатам исследования, в мае 2022 года индекс повседневных номинальных (без поправки на инфляцию) расходов россиян составил 222%, что на 9 процентных пунктов (4,2%) больше, чем в апреле. В годовой динамике индекс увеличился на 20 процентных пунктов (9,9%).