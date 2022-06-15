МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. По поручению президента России Владимира Путина регионы должны обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве участниками соцконтракта. Об этом говорится в публикации на официальном сайте Кремля. Путин поручил увеличить пособие по уходу за ребенком женщинам на службе

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ… обеспечить развитие вспомогательной инфраструктуры для ведения предпринимательской деятельности и (или) сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, для участников социального контракта, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность", — говорится в постановлении.

Соответствующий доклад должен быть представлен региональными властями до 1 августа 2022 года.