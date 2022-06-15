МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июля проработать механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей. Путин и Си Цзиньпин оценили уровень российско-китайских отношений

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации:… проработать механизм софинансирования субъектами Российской Федерации дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами Российской Федерации", — приводится в поручении.

Соответствующие поручения опубликованы на официальном сайте Кремля.