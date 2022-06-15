МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что ввезенные в Россию в рамках параллельного импорта товары уже доступны покупателям, при этом больше всего ввозят бытовую технику и электронику. Минпромторг ждет разворота от нулевых импортных пошлин к заградительным

"Уже сегодня можно увидеть на полках магазинов товары, которые въехали посредством параллельного импорта и были оформлены в упрощенном порядке… В крупнейших ретейлерах уже появились", — отметил Соколов.

Отмечается, что 31% завезенного в рамках параллельного импорта товаров составили бытовая техника и электроника, 22% — одежда и косметика.