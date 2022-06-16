16 июня, в 11:00 на сайте агентства "Прайм" состоится прямая трансляция пленарной сессии Сбера на ПМЭФ "Российский финансовый сектор в новых условиях". Модератор сессии — первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Финансовый рынок первым принял на себя удар антироссийских санкций. Крупнейшие банки столкнулись с запретом на оказание финансовых услуг за рубежом, отключением от системы SWIFT, их зарубежные активы оказались заморожены, а приложения удалены из Google Play и App Store. Россию покинули крупнейшие платежные системы, а страны Запада запретили поставки в нашу страну банкнот долларов и евро.

Все это стало для российской финансовой системы глобальным испытанием, тестом на гибкость и прочность. Банки строят свою работу в новых условиях, а компании пересматривают бизнес-модели и ищут альтернативные источники инвестиций. Удовлетворить новые потребности бизнеса – серьезный вызов для финансовой системы.

Эксперты в ходе сессии ответят на актуальные вопросы: Как будет функционировать российская финансовая система в новых условиях? Можно ли развиваться с учетом ограничений на потоки капиталов? Каких мер поддержки бизнес ждет от государства и банков? Как стимулировать инвестиции в российскую экономику? Как будет развиваться рынок финтеха?

Спикеры сессии:

Борис Титов, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей

Илья Торосов, Первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Сергей Хотимский, Первый заместитель председателя правления, ПАО "Совкомбанк"

Владимир Чистюхин, Первый заместитель председателя, Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ