МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Резкого замедления экономики Москвы, как это было из-за коронавируса в 2020 году, из-за санкций не произошло, есть отрасли, где происходит снижение ряда показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям, сообщил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Собянин сообщил о возможности Москвы снизить зависимость от импорта

Он отметил, что оценивать потери в экономике столицы из-за санкций пока рано, тем более, что первые два месяца имели положительную динамику практически для всех отраслей – для торговли, для промышленности, для сферы строительства и недвижимости.

"Сейчас мы не видим резкого замедления, как это было, например, в 2020 году во время введенных ограничений по коронавирусу. Есть определенные отрасли, где происходит снижение выручки и целого ряда других показателей, но это связано с адаптацией к новым условиям функционирования предприятий", — рассказал Ефимов.

Он отметил, что, если говорить о производстве, то у всех были большие товарные запасы, а если говорить о торговле, то, когда вся ситуация только начала развиваться, наблюдался ажиотажный спрос, особенно в непродовольственной торговле.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 11:00 мск.