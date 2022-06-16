МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Инфляция в Москве сейчас составляет около 10%, к концу года она может вырасти до 15%, заявил в интервью РИА Новости на площадке ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Экономист предсказал значительное снижение инфляции в России

"Я думаю, что на конец года инфляция составит порядка 15%. Если брать накопленную с начала года, то на сегодня она составляет около 10% и сейчас практически равна нулю. Это связано и со снижением спроса, и с валютными корректировками", — сообщил Ефимов.

Он добавил, что в момент ажиотажного спроса цены росли непропорционально издержкам и люди покупали товары по более высоким ценам, каких в нормальной ситуации быть не должно.

"Сейчас происходит корректировка цен, это естественная ситуация", — отметил Ефимов.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня в 11.00 мск.