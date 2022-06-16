МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -1,58 трлн йен -1,93 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (май) 12,5% 15,8% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (май) -0,843 трлн йен -2,385 трлн йен (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (май) 4,5 тыс 60,6 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (май) 93,3 тыс 69,4 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (май) 3,9% 3,9% (факт)
10:50 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) -0,1% 0,9%
11:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2022) 1,5%  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июнь) 0 0
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июнь) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июнь) 1 1
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июнь) 875 млрд ф.ст. 875 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июнь) 1% 1,25%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (май) 1,823 млн 1,785 млн
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май) -3%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (май) 1,724 млн 1,701 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (май) -0,2%  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 229 тыс 215 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь) 2,6 5,5
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь) 25,5  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (апрель) 0,3% 0,2%
20:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15-18 июн RUB 25-й Петербургский международный экономический форум /ПМЭФ/    
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.06) 591,3 млрд долл (на 03.06)  
19:40 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2022) 3,5% 3,5% (прогноз)
  RUB Россети Волга — ГОСА (реестр закрыт23.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 28.06.2022) 0 — див-д 2020 0,00032305 (рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Россети Северный кавказ — ГОСА (реестр закрыт23.05.2022, в заочной форме)    
  RUB Россети Юг — ГОСА (реестр закрыт23.05.2022, в заочной форме)    