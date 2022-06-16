Минэкономразвития уточнит свой макропрогноз
МОСКВА,16 июн — ПРАЙМ. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ УТОЧНИТ СВОЙ МАКРОПРОГНОЗ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ — РЕШЕТНИКОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837186860.html
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МОСКВА,16 июн — ПРАЙМ. МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ УТОЧНИТ СВОЙ МАКРОПРОГНОЗ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ — РЕШЕТНИКОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837186860.html
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