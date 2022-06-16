МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции, являясь обоюдоострым оружием, создают проблемы и для тех, против кого их вводят, и для тех, кто вводит. Песков: неэффективность санкций признают международные эксперты

"Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения — это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции", — отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что негативные последствия ощутят "в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы… И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти".

Кроме того, Песков заявил, что Неверно связывать негатив в экономике связан с целой серией ошибок европейских и американский мировых лидеров, а не только со спецоперацией России на Украине.

По словам пресс-секретаря, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия ошибок мировых лидеров Европы и США. Именно эти ошибки "привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают", добавил он.

Песков подчеркнул, что страны запада еще не приблизились к кульминации кризиса, тогда как Россия находится в более стабильном состоянии.

Россия даже в борьбе против санкций "действует высокоточным оружием, старается это делать предельно эффективно", отметил пресс-секретарь президента России.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня.