Песков прокомментировал влияние антироссийских санкций на Запад
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции, являясь обоюдоострым оружием, создают проблемы и для тех, против кого их вводят, и для тех, кто вводит.
"Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения — это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции", — отметил Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что негативные последствия ощутят "в первую очередь европейцы, во вторую очередь американцы… И это бремя, эти негативные ощущения будут только расти".
Кроме того, Песков заявил, что Неверно связывать негатив в экономике связан с целой серией ошибок европейских и американский мировых лидеров, а не только со спецоперацией России на Украине.
По словам пресс-секретаря, аналитики прекрасно понимают, что связывать эти негативные проявления только с эффектом специальной военной операции неправильно. Это последствия ошибок мировых лидеров Европы и США. Именно эти ошибки "привели к этим горьким последствиям, которые сейчас в мире по-прежнему пока нарастают", добавил он.
Песков подчеркнул, что страны запада еще не приблизились к кульминации кризиса, тогда как Россия находится в более стабильном состоянии.
Россия даже в борьбе против санкций "действует высокоточным оружием, старается это делать предельно эффективно", отметил пресс-секретарь президента России.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июня.
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837188340.html