МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. БИЗНЕС ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЭКОНОМИКУ РФ, КАК ТОЛЬКО РИСКИ БУДУТ СНИЖАТЬСЯ — РЕШЕТНИКОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837188716.html
Эксклюзив
Газовый каннибализм: что будет с Европой без российского сырья
Эксклюзив
Крах мирового порядка: зачем центробанки сметают золото
Общество
В Белом доме дали рекомендации Украине по переговорам с Россией
Энергетика
Эксперт назвал последствия сокращения предложения газа на рынке для Европы
Эксклюзив
Эксперт назвал цену, которая обрушит мировой рынок нефти
Нефть
Ценам на нефть предсказали резкое повышение
Авто
Россиян предупредили о новых ограничениях для получения водительских прав
Общество
Швейцарцы заявили об "усталости" от украинских беженцев
Экономика
Решетников оценил укрепление рубля как вызов для экономики
Мировая экономика
Немцы пожаловались на потерю рабочих мест из-за эмбарго против России
Эксклюзив
Предсказан курс доллара на конец года
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. БИЗНЕС ГОТОВ ИНВЕСТИРОВАТЬ В ЭКОНОМИКУ РФ, КАК ТОЛЬКО РИСКИ БУДУТ СНИЖАТЬСЯ — РЕШЕТНИКОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837188716.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.