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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837188947.html
Набиуллина спрогнозировала уровень инфляции в России в 2022 году
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ТЕКУЩУЮ ДЕФЛЯЦИЮ В РФ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ УСТОЙЧИВОЙ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ ИНФЛЯЦИЯ В РФ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕКУЩИХ ТРЕНДОВ БУДЕТ НА НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ПРОГНОЗА ЦБ В 14-17%... ПРАЙМ, 16.06.2022
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ТЕКУЩУЮ ДЕФЛЯЦИЮ В РФ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ УСТОЙЧИВОЙ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
ИНФЛЯЦИЯ В РФ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕКУЩИХ ТРЕНДОВ БУДЕТ НА НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ПРОГНОЗА ЦБ В 14-17% — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ
Новость дополняется