МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ТЕКУЩУЮ ДЕФЛЯЦИЮ В РФ НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ УСТОЙЧИВОЙ — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

ИНФЛЯЦИЯ В РФ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕКУЩИХ ТРЕНДОВ БУДЕТ НА НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ПРОГНОЗА ЦБ В 14-17% — НАБИУЛЛИНА НА ПМЭФ

Новость дополняется