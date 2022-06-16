МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Цены на продукты в Великобритании могут вырасти на 15% этим летом на фоне антироссийских санкций и Brexit, это станет самым высоким приростом цен за последние 20 лет и серьезно ударит по кошелькам населения, сообщила в четверг газета Guardian со ссылкой на исследование организации IGD. Доходы британцев падают рекордными темпами на фоне инфляции

"По нашим данным, цены на базовые товары снизятся еще не скоро… Если средний чек на продукты вырастет за год на 10,9%, семье из четырех человек придется изыскивать в среднем дополнительные 516 фунтов стерлингов в год… Мы уже видим, что люди пропускают приёмы пищи", — цитирует издание главного экономиста благотворительной исследовательской организации IGD Джеймса Уолтона.

Как отмечает Guardian, сильнее всего инфляция затронет мясо, крупы, овощи и фрукты, при этом самый быстрый рост цен будет зафиксирован на курятину, свинину и хлебобулочные изделия в связи с проблемами с экспортом зерна из Украины и антироссийскими санкциями. Другим фактором также является запрет на экспорт пальмового масла, введенный Индонезией, и запрет на экспорт пшеницы, введенный Индией, говорится в статье.

По данным исследования, инфляция продлится как минимум до следующего лета, однако существует вероятность, что этот период растянется на гораздо более продолжительное время в связи с совокупностью многих факторов, таких как введение новых запретов на экспорт другими сельскохозяйственными странами, нарушение торговых потоков в результате Brexit, неблагоприятные погодные условия в северном полушарии или дальнейшее ослабление курса фунта стерлинга.

Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.