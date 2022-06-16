Guardian: цены на продукты в Британии могут вырасти на 15% из-за санкций
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Цены на продукты в Великобритании могут вырасти на 15% этим летом на фоне антироссийских санкций и Brexit, это станет самым высоким приростом цен за последние 20 лет и серьезно ударит по кошелькам населения, сообщила в четверг газета Guardian со ссылкой на исследование организации IGD.
"По нашим данным, цены на базовые товары снизятся еще не скоро… Если средний чек на продукты вырастет за год на 10,9%, семье из четырех человек придется изыскивать в среднем дополнительные 516 фунтов стерлингов в год… Мы уже видим, что люди пропускают приёмы пищи", — цитирует издание главного экономиста благотворительной исследовательской организации IGD Джеймса Уолтона.
Как отмечает Guardian, сильнее всего инфляция затронет мясо, крупы, овощи и фрукты, при этом самый быстрый рост цен будет зафиксирован на курятину, свинину и хлебобулочные изделия в связи с проблемами с экспортом зерна из Украины и антироссийскими санкциями. Другим фактором также является запрет на экспорт пальмового масла, введенный Индонезией, и запрет на экспорт пшеницы, введенный Индией, говорится в статье.
По данным исследования, инфляция продлится как минимум до следующего лета, однако существует вероятность, что этот период растянется на гораздо более продолжительное время в связи с совокупностью многих факторов, таких как введение новых запретов на экспорт другими сельскохозяйственными странами, нарушение торговых потоков в результате Brexit, неблагоприятные погодные условия в северном полушарии или дальнейшее ослабление курса фунта стерлинга.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. Регулятор отметил, что с момента последней публикации доклада в феврале инфляционное давление резко усилилось из-за ситуации на Украине. Это, по информации банка, привело к "значительному ухудшению перспектив роста в мире и Великобритании".
По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837189452.html