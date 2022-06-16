С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Доход от въезда иностранных туристов в РФ по итогам текущего года составит 2 миллиарда долларов против 11 миллиардов в 2019 году, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" в рамках ПМЭФ. Названы города России, где туристам больше всего рады

"Если по прошлым годам смотреть, у нас экспорт туризма составлял больше 11 миллиардов долларов, сегодня он упал до миллиардов рублей. Наш прогноз — в этом году 2 миллиарда будет экспорт. Это те живые деньги, которые иностранные туристы привозят в нашу страну", — сказала Догузова.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.