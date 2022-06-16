МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Согласно пресс-релизу на сайте британского кабмина, Великобритания внесла в санкционный список главу русской православной церкви Патриарха Кирилла, а также уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу совета директоров Группы "Волга Днепр" Алексея Исайкина. СМИ: цены на продукты в Британии могут рекордно вырасти на фоне санкций

Западные страны ввели санкции против России из-за Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления РФ — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.