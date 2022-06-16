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Песков анонсировал большое выступление Путина на ПМЭФ
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. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства... ПРАЙМ, 16.06.2022
экономика, новости, пмэф-2022, владимир путин, дмитрий песков, выступление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему", — сказал Песков.
Он отметил, что в пятницу Путин также встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ", — сказал Песков.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.