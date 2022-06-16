МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин перед выступлением на ПМЭФ обсудит вопросы развития автопрома

"Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему", — сказал Песков.

Он отметил, что в пятницу Путин также встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ", — сказал Песков.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.