МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. МИНФИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ ГИБКОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО С УЧЕТОМ ЦЕН, ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ

ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА В БУДУЩЕМ ПОДУМАТЬ О ХРАНЕНИИ ЧАСТИ СБЕРЕЖЕНИЙ В ЮАНЯХ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ

МИНФИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД К БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ, СОХРАНИВ ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЕЕ МЯГКОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДО 2025 ГОДА — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ

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