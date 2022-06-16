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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837193904.html
Силунов предложил более гибкое бюджетное правило
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. МИНФИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ ГИБКОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО С УЧЕТОМ ЦЕН, ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА В... ПРАЙМ, 16.06.2022
экономика, новости
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. МИНФИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЕЕ ГИБКОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО С УЧЕТОМ ЦЕН, ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ И ЭКСПОРТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ
ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРАВИЛА В БУДУЩЕМ ПОДУМАТЬ О ХРАНЕНИИ ЧАСТИ СБЕРЕЖЕНИЙ В ЮАНЯХ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ
МИНФИН РФ ПРЕДЛАГАЕТ ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД К БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ, СОХРАНИВ ВОЗМОЖНОСТЬ БОЛЕЕ МЯГКОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДО 2025 ГОДА — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется