2022-06-16T13:55:13+03:00
2022-06-16T13:55:13+03:00
2022-06-16T13:55:13+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837193914.html
Силуанов оценил профицит бюджета на 14 июня
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ НА 14 ИЮНЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 840 МЛРД РУБ, НО ОН УСЛОВНЫЙ, ОСНОВНАЯ МАССА РАСХОДОВ ПРИДЕТСЯ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2022... ПРАЙМ, 16.06.2022
экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83345/66/833456614.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83345/66/833456614.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83345/66/833456613.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83345/66/833456613.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83345/66/833456612.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83345/66/833456612.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ НА 14 ИЮНЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 840 МЛРД РУБ, НО ОН УСЛОВНЫЙ, ОСНОВНАЯ МАССА РАСХОДОВ ПРИДЕТСЯ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2022 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ДО 2% ВВП — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется