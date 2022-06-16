МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ НА 14 ИЮНЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 840 МЛРД РУБ, НО ОН УСЛОВНЫЙ, ОСНОВНАЯ МАССА РАСХОДОВ ПРИДЕТСЯ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ В 2022 ГОДУ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ ДО 2% ВВП — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ

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