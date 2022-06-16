2022-06-16T13:58:00+03:00
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2022-06-16T13:58:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220616/837193944.html
Минфин: инвесторы продолжат получать выплаты по евробондам в рублях
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МИНФИН РФ И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТОРАМ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ ПО ЕВРОБОНДАМ В РУБЛЯХ С ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОНВЕРТАЦИЕЙ В ВАЛЮТУ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. МИНФИН РФ И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТОРАМ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ ПО ЕВРОБОНДАМ В РУБЛЯХ С ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОНВЕРТАЦИЕЙ В ВАЛЮТУ — СИЛУАНОВ НА ПМЭФ
Новость дополняется