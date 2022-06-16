МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил в рамках ПМЭФ, что спрос на сырье все больше замещает валютные резервы, что дает окно возможностей. Миллер сообщил об уменьшении объемов потребления газа в мире

По его мнению, "это очень серьезный тектонический сдвиг, колоссальный".

По словам Миллера, для России такая ситуация открывает новые возможности. "Это нам дает окно возможностей с точки зрения перестройки мировой системы производства и распределения топливно-энергетических ресурсов с целью более эффективного и справедливого энергоснабжения", — заметил он.