Миллер: спрос на сырье все больше заменяет в мире спрос на валютные резервы
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил в рамках ПМЭФ, что спрос на сырье все больше замещает валютные резервы, что дает окно возможностей.
По его мнению, "это очень серьезный тектонический сдвиг, колоссальный".
По словам Миллера, для России такая ситуация открывает новые возможности. "Это нам дает окно возможностей с точки зрения перестройки мировой системы производства и распределения топливно-энергетических ресурсов с целью более эффективного и справедливого энергоснабжения", — заметил он.