МОСКВА, 16 июн —ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития Максим Решетников допускает дефляцию в июне в месячном выражении. Решетников заявил, что российский бизнес готов инвестировать в экономику

По данным Росстата, за неделю c 4 по 10 июня 2022 года цены снизились на 0,14%, это уже третий раз за год, когда фиксируется недельная дефляция. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться и по состоянию на 10 июня составила 16,69% год к году.

"По июню — вполне, при таких трендах", — сказал Решетников журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, допускает ли он дефляцию по итогам июня.

Он добавил, что в начале месяца появились признаки оживления денежной массы, но при этом большая часть дополнительных бюджетных трат оседают на банковских депозитах.

"Да, это повышенные выплаты, они сейчас упали на счета, потом что-то будет потрачено, но все равно при таких реальных процентных ставках нам заставить людей что-то тратить очень сложно", — сказал глава Минэкономразвития.