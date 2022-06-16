МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 3 по 10 июня выросли на 0,6% и составили 594,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. Набиуллина оценила отмену ограничений на продажу наличной валюты

"Международные резервы по состоянию на 10 июня составили 594,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,3 миллиарда долларов США, или на 0,6%, в результате положительной переоценки", — сообщил регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.