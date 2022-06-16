Международные резервы России на 10 июня составили $594,6 миллиарда
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 3 по 10 июня выросли на 0,6% и составили 594,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.
"Международные резервы по состоянию на 10 июня составили 594,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 3,3 миллиарда долларов США, или на 0,6%, в результате положительной переоценки", — сообщил регулятор.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.