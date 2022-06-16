СТРЕЛЬНА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению. Мантуров оценил необходимость стимулирования спроса на автомобили

"Хотел бы напомнить, что с 2014 года у нас реализуются специальные программы импортозамещения. Рассчитываю сегодня услышать о том, как идет работа по этому направлению", — сказал он.

Путин также подчеркнул, что нельзя замыкаться на текущих проблемах автопрома, нужно думать и о стратегии развития отрасли.