2022-06-16T18:48:00+03:00
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2022
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Путин поручил доложить о работе по импортозамещению в автопроме
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Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению. "Хотел бы напомнить, что с 2014 года у нас... ПРАЙМ, 16.06.2022
экономика, новости, владимир путин, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТРЕЛЬНА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома просил доложить о том, как идет работа по импортозамещению.
"Хотел бы напомнить, что с 2014 года у нас реализуются специальные программы импортозамещения. Рассчитываю сегодня услышать о том, как идет работа по этому направлению", — сказал он.
Путин также подчеркнул, что нельзя замыкаться на текущих проблемах автопрома, нужно думать и о стратегии развития отрасли.