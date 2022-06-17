С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил на деловом завтраке Сбербанка "Российская экономика: как построить мост в будущее?" в рамках ПМЭФ, что экономика России на фоне масштабных западных санкций вернется на уровень прошлого года только через десять лет, если "ничего не делать". Мантуров назвал убыточный для металлургического экспорта курс доллара

По мнению Грефа, структурная перестройка экономики РФ является главным вызовом для страны, однако экономика уже продемонстрировала невероятную гибкость и способность перестраиваться быстрыми темпами.

"Главный вызов — это обеспечить структурную перестройку нашей экономики, то, что не удавалось сделать многие-многие годы" — считает он.

Он отметил, что если посмотреть на структуру экономики, она поменялась за последние 20 лет, но не радикальным образом.

"Перед нами сейчас стоит огромный вызов в совершенно других макроэкономических предпосылках сделать тот самый трансформационный рывок", — сказал он.

Греф также отметил, что после введения санкций российская экономика демонстрирует невероятную гибкость. По его словам, никто не ожидал, что таким быстрым темпом будет происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, благодаря тому, что она за эти годы приобрела уникальный опыт и большая ее часть является частной.

"Только частная инициатива, только огромное количество независимых субъектов может вот так быстро перестраивать свой бизнес, в том числе экспортные потоки", — добавил он.

Страны Запада начали вводить масштабные санкции против РФ, которые затронули многие сектора экономики — финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический, вскоре после начала спецоперации на Украине.

Экономика РФ столкнулась с беспрецедентными западными санкциями в этом году. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года. Наиболее "жесткий" прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.

Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.