МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. МЕДВЕДЕВ О САНКЦИЯХ США: БОЛЬШОЕ ЧИСЛО АМЕРИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ ТЕРЯЮТ ОГРОМНЫЕ МОЩНОСТИ В РОССИИ, А ВЗАМЕН — НИЧЕГО

МЕДВЕДЕВ О САНКЦИЯХ: КАК БЫЛ ЛИМОНАД В РОССИИ, ТАК И ОСТАНЕТСЯ, ТОЛЬКО ПОД ДРУГИМ БРЕНДОМ

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