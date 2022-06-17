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2022
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Медведев оценил влияние санкций на американские и международные компании
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МЕДВЕДЕВ О САНКЦИЯХ США: БОЛЬШОЕ ЧИСЛО АМЕРИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ ТЕРЯЮТ ОГРОМНЫЕ МОЩНОСТИ В РОССИИ, А ВЗАМЕН — НИЧЕГО МЕДВЕДЕВ О САНКЦИЯХ: КАК БЫЛ ЛИМОНАД В РОССИИ,... ПРАЙМ, 17.06.2022
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. МЕДВЕДЕВ О САНКЦИЯХ США: БОЛЬШОЕ ЧИСЛО АМЕРИКАНСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ ТЕРЯЮТ ОГРОМНЫЕ МОЩНОСТИ В РОССИИ, А ВЗАМЕН — НИЧЕГО
МЕДВЕДЕВ О САНКЦИЯХ: КАК БЫЛ ЛИМОНАД В РОССИИ, ТАК И ОСТАНЕТСЯ, ТОЛЬКО ПОД ДРУГИМ БРЕНДОМ
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