Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС
Фон дер Ляйен: Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕК рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.
Ранее сегодня об этом же неофициально сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники. По его данным, это "символический шаг на длинном пути становления членом ЕС".
Рекомендация одобрена с условиями — по данным Блумберга, Киеву в будущем нужно будет укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.
Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.