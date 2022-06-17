БРЮССЕЛЬ, 17 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕК рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Евросоюз не ведет прямых контактов с Россией по экспорту зерна Украины

Ранее сегодня об этом же неофициально сообщило агентство Блумберг со ссылкой на свои источники. По его данным, это "символический шаг на длинном пути становления членом ЕС".

Рекомендация одобрена с условиями — по данным Блумберга, Киеву в будущем нужно будет укрепить верховенство права, правосудие и борьбу с коррупцией.

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.