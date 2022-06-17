БРЮССЕЛЬ, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Брюсселе, что ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в ЕС. Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в члены ЕС

Она подчеркнула при этом, что Молдавии "предстоит еще многое сделать". При этом Грузии, также добивающейся членства в Евросоюзе, пока такой статус не рекомендовано предоставлять до выполнения ряда условий, но "поддерживать европейские устремления страны".

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.