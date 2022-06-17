МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада много лет манипулируют Украиной, его лжепосыл о вовлеченности Киева в интеграционные структуру не имеет ничего хорошего на практике. Еврокомиссия выдвинула Украине условия по статусу кандидата в члены ЕС

Запад годами манипулировал историей некой вовлеченности Украины в их интеграционные структуры. Однако, несмотря на обещания европейских властей, Киев не смог построить свое светлое будущее, отметила Захарова, комментируя рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.