МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что Украина введет визовый режим с Россией с 1 июля. Захарова: МИД отреагировал на рекомендации Еврокомиссии по Украине

"Украина вводит визовый режим с РФ… Согласно с запланированным решением кабинета министров, с 1 июля 2022 года Украина введет визовый режим въезда для граждан РФ", — говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.

Кабмин Украины уже одобрил введение визового режима с РФ, сообщил позднее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак

Отмечается, что кабмин должен принять в пятницу решение о расторжении соглашения между правительством Украины и правительством РФ про безвизовые поездки граждан Украины и Российской Федерации и применение некоторых международных договоров Украины с Россией.