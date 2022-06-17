МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ПУТИН: НЫНЕШНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ — ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837211138.html
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ПУТИН: НЫНЕШНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ — ТЕКТОНИЧЕСКИЕ И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837211138.html
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