МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ПУТИН НАЗВАЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ БЕЗУМНЫМИ И БЕЗДУМНЫМИ, ИХ ЦЕЛЬ — НАХРАПОМ И С НАСКОКА СМЯТЬ ЭКОНОМИКУ РФ, ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837211195.html
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. ПУТИН НАЗВАЛ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ БЕЗУМНЫМИ И БЕЗДУМНЫМИ, ИХ ЦЕЛЬ — НАХРАПОМ И С НАСКОКА СМЯТЬ ЭКОНОМИКУ РФ, ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220617/837211195.html
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