С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали — сохраняется, его никто не отменял, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что конструкция западных санкций построена на ложном тезисе

"Да, некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощь сегодня бессмысленно. Но главный принцип — тратить исходя из понимания того, что сколько заработали — он остаётся, его никто не отменял. Мы это понимаем", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин также напомнил, что ранее дал правительству поручение подготовить предложения по новой конструкции бюджетного правила.

В четверг министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин РФ предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Силуанов подчеркнул, что это пока только предложения Минфина и они будут рассмотрены в правительстве.

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