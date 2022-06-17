С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Главный принцип России — тратить столько, сколько заработали — сохраняется, его никто не отменял, заявил президент России Владимир Путин.

Прямая линия Владимира Путина

Путин заявил, что конструкция западных санкций построена на ложном тезисе

"Да, некоторые мировые валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Стерилизовать нашу денежную массу с их помощь сегодня бессмысленно. Но главный принцип — тратить исходя из понимания того, что сколько заработали — он остаётся, его никто не отменял. Мы это понимаем", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Путин также напомнил, что ранее дал правительству поручение подготовить предложения по новой конструкции бюджетного правила.

В четверг министр финансов России Антон Силуанов сообщил журналистам, что Минфин РФ предлагает более гибкую модификацию бюджетного правила с учетом цен, объемов добычи и экспорта энергоресурсов, при этом переход к нему будет постепенным, с сохранением мягкой бюджетной политики до 2025 года. Силуанов подчеркнул, что это пока только предложения Минфина и они будут рассмотрены в правительстве.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.