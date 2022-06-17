С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Свыше 40% сетей российского ЖКХ подлежит замене, а отрасль хронически недоинвестирована, на этом фоне стоит консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу ее модернизации, заявил президент России Владимир Путин. Путин призвал еще снизить ставку по льготной ипотеке

"Отдельный вопрос — модернизация жилищно-коммунального хозяйства, здесь накопилось много проблем. Отрасль хронически недоинвестирована, по оценкам, на 4,5 триллиона рублей. Свыше 40% сети подлежит замене, отсюда низкая эффективность и большие потери. При этом ежегодно приходит в негодность порядка 3% сети, а заменяется на новое не более 2%. То есть проблема из года в год усугубляется", — сказал он, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития и капитального ремонта жилого фонда", — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что задача — кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.