С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России направить часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе. Путин: принцип России — тратить столько, сколько заработали — остается

"Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на себя, кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим", — сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Он также отдельно предложил расширить программы реконструкции и модернизации сельских Домов культуры, региональные и муниципальные театры.

"Выделив на эти цели по 6 миллиардов рублей в 23-м и 24-м годах", — добавил Путин.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.