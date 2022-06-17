С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал актуальной задачей сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь". Путин: Россия вступает в новую эпоху мощной, суверенной страной

"Странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому нам предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Актуальная задача – сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь", — сказал Токаев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Также он считает, что странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следует проводить торговую политику с широким охватом рынков Азии и Ближнего Востока. В такой ситуации Казахстан может сыграть роль "буферного рынка", добавл он.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.